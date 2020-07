Beschimpers Pierre Kompany zijn Congo uitgezet

Drie Belgen die in Congo waren opgepakt omdat ze zich racistisch zouden hebben uitgelaten over Pierre Kompany, zijn het land uitgezet.

De Belgen in kwestie kwamen enkele dagen geleden aan in België, zo bevestigt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Arnaud Gaspart, een bericht van De Morgen. ‘Ze werden het land uitgezet na een administratieve beslissing van de Congolese autoriteiten. Onze posten ter plaatse waren op de hoogte’, aldus Gaspart. Meer commentaar geeft Buitenlandse Zaken niet, omdat het om een privézaak gaat.

Congolese media schreven eerder dat de Belgen waren ondervraagd na denigrerende uitlatingen aan het adres van Pierre Kompany, de burgemeester van Ganshoren en vader van voetballer Vincent Kompany. Zo schreef er één: ‘Ik ken een taxidermist die u met plezier zal vereeuwigen, gratis.’

Spijt

De drie mannen maakten deel uit van een groep die online racistische commentaren postte, iets wat in Lubumbashi zeer slecht viel bij de inwoners en een mensenrechtenorganisatie. Eind juni werden de beschimpers aangehouden, toen al met het oog op hun uitzetting.

Pierre Kompany, die van Congolese origine is, verklaarde onlangs dat België zich moet excuseren voor zijn koloniaal verleden. Intussen heeft koning Filip zijn diepste spijt betuigd voor de ‘wonden’ van vroeger. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid richtte de vorst zich in een brief tot de huidige Congolese president Félix Tshisekedi.