Reizigers uit Catalonië moeten ‘coronadocument’ invullen

Belgen die per vliegtuig terugkeren uit Catalonië, waar opnieuw een uitbraak van het coronavirus is vastgesteld, moeten een document invullen met de nodige gegevens om de verspreiding van het virus tegen te gaan. ‘We vragen hen om zich te laten testen en in quarantaine te gaan’, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD)

De Catalaanse regering heeft zaterdag het Catalaanse district El Segria (provincie Lerida) in quarantaine geplaatst, omdat er plaatselijk een nieuwe piek is in het aantal besmettingen. Tot nader order is het niet mogelijk dit gebied binnen te komen of te verlaten. Belgen die terugkeren uit de regio, nemen best een aantal voorzorgsmaatregelen ter harte, zegt minister Maggie De Block op de VRT. ‘Ze moeten op het vliegtuig een document invullen, waarbij ze onder meer hun contacten moeten aangeven. We vragen hen ook om zich te laten testen bij de huisarts en thuis vrijwillig in quarantaine te gaan.’

Voor een verplichte quarantaine is volgens de minister geen wettelijke basis. Ze roept alle reizigers op om het gezond verstand te laten primeren, en om goed te beseffen dat de situatie elke dag kan veranderen. Het vliegverkeer herneemt geleidelijk aan, maar het is aangeraden om de website van de luchtvaartmaatschappijen in het oog te houden, en de (reis)adviezen van de overheid grondig door te nemen.

Momenteel geldt voor het getroffen gebied ‘code oranje’, wat betekent dat er voorwaarden verbonden zijn aan in- en/of uitreizen. De Block: ‘Wij doen al het nodige, maar de mensen hebben ook een individuele verantwoordelijkheid.’

Binnengrenzen

In de rest van Spanje mogen bezoekers uit de Schengenzone zich zonder restricties verplaatsen sinds 1 juli. Wie met het vliegtuig aankomt, moet ook wel éérst een document invullen, waarin vertrekplaats en (medische) antecedenten worden aangegeven. De reizigers ontvangen vervolgens een QR-code, die wordt opgevraagd op de Spaanse luchthaven. Daar wordt ook de temperatuur gemeten en een ‘visueel onderzoek’ uitgevoerd, alvorens het Spaanse grondgebied mag betreden worden.

Eén maatregel is van kracht over het ganse Spaanse grondgebied, zo waarschuwt Buitenlandse Zaken nog: het gebruik van een mondmasker op openbare plaatsen. Dat is in Spanje verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar, telkens wanneer het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren van andere personen.