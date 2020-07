Inwoners van Taiwan die hun reishonger willen stillen zonder effectief naar het buitenland te moeten, kunnen vanaf nu geholpen worden.

De Songshan-luchthaven in Taipei biedt sinds kort een volledige ‘nep-luchthavenervaring’ aan, waarbij je het volledige proces van inchecken tot aankomen doorloopt. Het enige addertje onder het gras? Het vliegtuig stijgt niet op. Negentig gelukkige Taiwanezen krijgen de kans om terug wat vakantiegevoel te krijgen door een zitje te boeken voor één van de drie vliegtuigen.

Taiwan is zo goed als gespaard gebleven van het coronavirus, door de grenzen met China vroeg te sluiten. Er was geen lockdown in het land, maar reeds vanaf het begin van de epidemie werd er streng gecontroleerd aan de grenzen.

In totaal kent het land tot nu toe slechts 449 bevestigde gevallen en stierven er zeven mensen aan Covid-19.