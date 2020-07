Pascal Smet: ‘Woonerf in Brusselse Vijfhoek werkt niet’

Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) vindt dat de maatregel om van de hele Vijfhoek een woonerf te maken, zijn doel voorbij schiet. Hij stelt meerdere autovrije zones voor en wil ook de zone rond de Vismarkt ontharden, lees: vergroenen.

Brussel moet een volgende stap zetten in de richting van een car free city, meent Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels/SP.A). Als Brussels minister van Mobiliteit lag hij in het verleden aan de basis van de voetgangerszone, de uitbouw van de fietsinfrastructuur en de modernisering van het openbaar vervoer. Vandaag bekleedt Elke Van den Brandt (Groen) de post, ook zij zet sterk in op het weren van koning auto uit de hoofdstad.

Haar partijgenoot Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit in Brussel-stad, maakte van de hele Vijfhoek een ‘woonerf’: sinds 11 mei mogen auto’s binnen de kleine ring nog maximum 20 kilometer per uur rijden. Bedoeling is om voetgangers meer ruimte te geven zodat social distancing makkelijker toegepast kan worden.

‘De maatregel is onlogisch, want hij werkt niet’, zegt Smet op Bruzz.be. ‘In een woonerf zouden nauwelijks auto’s mogen rijden, maar in het centrum zie je nog steeds de ene auto na de andere. In de praktijk is er dus eigenlijk niks veranderd.’ Hij pleit voor kleinere, specifieke autovrije zones.

Sint-Katelijneplein

In Le Soir maakt Pascal Smet het dit weekend concreet: de staatssecretaris denkt in eerste instantie aan de kaaien rond de Vismarkt en het Sint-Katelijneplein (‘54’ in de volksmond). ‘Nu is de tijd rijp om Brussel écht terug aan de mensen te geven, zoals bijvoorbeeld de omgeving van de Vismarkt’, dixit Smet. ‘Eerst ‘s avonds en in het weekend autovrij en ondertussen de aanleg van een groot park voorbereiden.’ In plaats van de kasseien die er nu liggen, moet er groen komen. ‘De stad moet meer rustpunten hebben, minder lawaai en vooral meer groen. We moeten onze infrastructuur aanpassen aan fietsers en voetgangers.’

Nu is de tijd rijp om Brussel écht terug aan de mensen te geven. Zoals bijvoorbeeld de omgeving van de Vismarkt. Eerst ‘s avonds en in het weekend autovrij en ondertussen de aanleg van een groot park voorbereiden.#BrusselsForPeople

?? https://t.co/y34UkkEZ1j pic.twitter.com/uX3gdITK8w — Pascal Smet (@SmetPascal) July 4, 2020

Recent maakten Van den Brandt en Brussel Mobiliteit nog bekend dat Brussel op korte termijn 50 autoluwe wijken wil invoeren, dat is één van de speerpunten van het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor Brussel ‘Good Move’. De eerste tien zijn al bekend, het gaat onder meer om Kuregem, Dielegem, Sint-Gillis en Flagey. ‘Met de autoluwe wijken maken we een stad op mensenmaat’, aldus Van den Brandt bij de voorstelling eind juni. ‘Brussel wordt verkeersveiliger en leefbaarder.’ Het gaat (voorlopig) om autoluwe wijken, niet om autovrije wijken.