14-jarig nichtje van Theo Francken vermist

De Leuvense tiener Kiara Poot (14), het nichtje van Kamerlid Theo Francken (N-VA), is zaterdag niet thuisgekomen. Child Focus vraagt uit te kijken naar de tiener.

Child Focus heeft een oproep gelanceerd om uit te kijken naar Kiara Poot. Het 14-jarige meisje uit Heverlee, deelgemeente van Leuven, is sinds zaterdag vermist. Op zijn Facebookpagina vraagt N-VA-politicus Theo Francken zijn volgers om mee te helpen zoeken naar zijn nichtje.

Kiara is 1,57 meter groot. Ze is slank gebouwd, heeft lichtbruin haar en ze heeft een sonde in haar neus. Toen ze verdween, droeg ze een lichtblauwe jeansbroek, een roze jas, witte sportschoenen van het merk Fila en een grote zwarte handtas.

Wie informatie heeft, kan terecht op de nummers 116 000 (Child Focus) of 0800 30 300 (politie).