Laurens Vanthoor meteen tweede in GTLM-categorie bij herneming in Daytona

Laurens Vanthoor en zijn Nieuw-Zeelandse teammaat Earl Bamber (Porsche) zijn zaterdag op de tweede plaats geëindigd in de GTLM-categorie op het Daytona-circuit in Florida, bij de herneming van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, een uithoudingscompetitie. Mazda haalde het in het algemeen klassement.

Het IMSA-kampioenschap werd hervat na een onderbreking door de COVID-19-pandemie. Eerder dit seizoen werd enkel de 24 Uren van Daytona gehouden.

Wegens onweer begon de race met wat vertraging. Vanthoor en Bamber (Porsche) moesten uiteindelijk nipt hun meerdere erkennen in de Corvette van Jordan Taylor/Antonio Garcia (VSt/Spa), die twee seconden sneller was. De tweede Porsche, met Fred Makowiecki/Nick Tandy (Fra/GBr), vervolledigde het podium. In het algemeen klassement ging de zege naar het Mazda-duo Jonathan Bomarito/Harry Tincknell (VSt/GBr).

Na de tweede manche van het seizoen staan Vanthoor en Bamber aan de leiding in de GTLM-categorie. Ze tellen 64 punten, één meer dan Garcia en Taylor. De volgende manche vindt op zaterdag 18 juli plaats op het Sebring-circuit (Florida). (belga)