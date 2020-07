Donald Trump claimt ‘overwinning’ op coronavirus

Hoewel het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten nog altijd blijft stijgen, claimt de Amerikaanse president Donald Trump toch dat het virus is overwonnen. Dat zei hij zaterdagavond naar aanleiding van de festiviteiten van Independence Day.

‘Onze strategie maakt goede vooruitgang’, klonk het vanuit de tuin van het Witte Huis. ‘We hebben een ongelofelijke overwinning geboekt op deze pest uit China’. Nochtans stijgt het aantal besmettingen in de VS nog altijd voort. Al drie dagen ligt het cijfer boven de 50.000 per dag.

Maar volgens Trump is er al veel geleerd over het coronavirus en zijn ‘de vlammen gedoofd’. De VS hebben volgens de president al zo’n 40 miljoen testen uitgevoerd. In 99 procent van de gevallen was de besmetting ‘compleet onschadelijk’.

Officieel raakten al meer dan 2,8 miljoen Amerikanen besmet met het nieuwe coronavirus, en stierven er zo’n 130.000 aan de infectie, het hoogste aantal ter wereld. Volgens The New York Times stijgt het aantal besmettingen in zeker 39 Amerikaanse staten. In vijf - Alabama, Alaska, Kansas, North Carolina en South Carolina - werden vrijdag nieuwe records opgetekend.

Feest in mineur

Trump wees zaterdag trouwens opnieuw met een beschuldigende vinger naar China voor de uitbraak van het coronavirus. ‘China moet volledige verantwoording afleggen’, klonk het.

Door de coronapandemie vond Independence Day dit jaar in mineur plaats. Op heel wat plaatsen werden parades of vuurwerk afgelast, terwijl in Florida en in Californië stranden gesloten bleven. In Washington had het Witte Huis honderden paramedici uitgenodigd.