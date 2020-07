Jérôme Guéry twee keer in top vijf op CSI-jumping Saint-Tropez

Jérôme Guéry is zaterdag op de derde dag van de jumping in Saint-Tropez twee keer in de top vijf geëindigd. Niels Bruynseels haalde één keer de top tien.

In een vijfsterrenproef met barrage op 1m45 werd Guéry met de 8-jarige ruin Great Britain V vierde in 42.92. De Italiaan Lorenzo De Luca was met Amarit d’Amour ruim anderhalve seconde sneller en mocht als overwinnaar de ereronde rijden. Niels Bruynseels stootte met Kopernic één balk af in de barrage en strandde zo op de tiende plaats.

Later op de dag pakte Guéry met de 10-jarige hengst Eras in een snelheidsproef op 1m50 nog een derde plaats met een nulronde in 64.41. In die proef zegevierde Europees kampioen Martin Fuchs met Stalando in 62.67.