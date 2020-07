Politie houdt grote zoektocht na ontsnapping minderjarige uit gesloten jeugdinstelling

Een minderjarige is zaterdagochtend kunnen ontsnappen uit de gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg. De politie hield een grootschalige zoektocht, maar voorlopig kon de jongere niet gevonden worden.

De jongere verdween zaterdagochtend rond 4.30 uur uit de instelling. Hoe hij kon ontsnappen is voorlopig niet duidelijk. De politie startte meteen een zoektocht. ‘We hebben de buurt afgezocht met verschillende teams, en kregen ook bijstand van een speurhond en de politiehelikopter’, zegt politiewoordvoerder Johan Vanhumbeeck. ‘Rond 7 uur hebben we de zoektocht in de buurt stopgezet.’

De zoektocht loopt momenteel wel nog verder. ‘Ons onderzoeksterrein heeft zich intussen wat verlegd, naar locaties verder van de instelling waar de jongere een link mee heeft’, aldus Vanhumbeeck. Over de identiteit van de jongere en waarom hij in de instelling zit, wil de politie voorlopig geen informatie vrijgeven.