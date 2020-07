Dierenverzorgster door tijger gedood in zoo van Zürich

In de dierentuin van Zürich is zaterdag een dierenverzorgster van 55 jaar dodelijk verwond door een Siberische tijger.

Een bezoeker van de dierentuin zag zaterdag rond 13.30 uur hoe de vrouwelijke tijger de verzorgster aanviel. Collega’s probeerden de vrouw nog te helpen, maar kwamen te laat. De bezoeker krijgt psychologische bijstand, politie en gerecht onderzoeken de omstandigheden van het overlijden.

In het tijgerverblijf van de zoo zitten twee Siberische tijgers: Irinia (5) en het vier jaar oude mannetje Sayan. Irinia, die de verzorgster aanviel, is nog steeds in leven, bevestigde directeur Severin Dressen. Volgens Dressen is het nog onduidelijk waarom de verzorgster en het dier op hetzelfde moment in dezelfde ruimte waren.

De zoo van Zürich opende een maand geleden opnieuw na een verplichte sluiting door het coronavirus.