Van Ranst: ‘Belgen die terugkeerden uit Barcelona gaan best in quarantaine’

Marc Van Ranst pleit ervoor om Belgen die onlangs terugkwamen uit de Catalaanse stad Barcelona, in quarantaine te plaatsen, nadat in de regio 200.000 mensen in lockdown werden gezet. ‘We zijn dezelfde fout aan het maken als in februari’, vreest de viroloog.

In de regio Segrià rond de stad Lerida, gelegen tussen Zaragoza en Barcelona, werd recent een fikse stijging van het aantal besmettingen vastgesteld. Om de nieuwe piek in te dammen heeft de regering van de autonome regio Catalonië beslist om een 200.000-tal mensen opnieuw in lockdown te plaatsen.

De Belgische viroloog Marc Van Ranst vraagt zich op Twitter af of er Belgen recent teruggekeerd uit de regio. ‘Deze mensen zouden best in quarantaine gaan (en zich bij de minste symptomen laten testen op Covid-19)’, aldus Van Ranst. De viroloog roept Buitenlandse Zaken ook op om te waarschuwen voor de nieuwe piek in het reisadvies voor Catalonië.

Van Ranst roept de regering op om snel een beslissing te nemen over wat er moet gebeuren met de Belgen die terugkeren uit die Catalaanse regio. ‘Eigenlijk zou er vandaag beslist moeten worden over Catalonië. Is er al een vergadering gepland? Gaan we wachten tot na het weekend?’

Maar de kans is klein dat er een beslissing komt, denkt de viroloog: ‘Probleem: er is geen wettelijke basis om zo’n quarantaine op te leggen’, klinkt het bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

‘We zijn dezelfde fout aan het maken als in februari’, waarschuwt Van Ranst. ‘We zouden beter thuisblijven, die reizen lijken me niet levensnoodzakelijk. Nu wéten we het. We vonden het vroeg om de grenzen weer te openen, maar dat werd op Europees niveau beslist. En tegelijk is er een lijst van landen die naar hier mogen komen. Ook dat is te vroeg. Canada laat nog niemand toe, dat vinden wij momenteel de slimste houding.’