De voorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben zaterdag aan zee met SP.A-voorzitter Conner Rousseau gesproken over de vorming van een federale regering en de nota die de SP.A eerder deze week aan het trio gaf.

Het trio bouwt aan een meerderheidsregering met regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V, aangevuld met SP.A, N-VA en CDH. De SP.A vraagt aan de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR om inhoudelijke ‘garanties’.

In de zogenaamde Arizona-coalitie zou de Franstalige socialisten van de PS aan de kant geschoven worden en oppositie moeten voeren tegen een regering met zusterpartij SP.A. Rousseau heeft de voorzitters van de drie partijen die deel uitmaken van de huidige minderheidsregering woensdag al een nota bezorgd met daarin de elementen die volgens de Vlaamse socialisten in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan.

De vier voorzitters bespraken die nota zoals verwacht zaterdag op een geheime locatie aan zee.

Bij de drie onderhandelaars blijft het relatief stil. Een foto van Egbert Lachaert, die vandaag jarig is, lijkt duidelijk te willen maken dat de sfeer - ondanks een bewogen week - goed zit.