Oefenkoers in Wortegem-Petegem al meteen in eerste ronde stopgezet nadat renner gereanimeerd moet worden

De oefenkoers in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem, met onder anderen nationaal kampioen Tim Merlier aan de start, is al in de eerste ronde definitief stilgelegd. Een van de deelnemers kwam zwaar ten val en werd nadien minutenlang gereanimeerd. Het gaat om een 21-jarige belofterenner.

De wedstrijd in Wortegem-Petegem is intussen definitief stopgezet. Over het lot van de onfortuinlijke renner bestaat nog geen duidelijkheid. Het is evenmin duidelijk of zijn verwondingen het gevolg zijn van een val of omgekeerd. Nationaal kampioen en thuisrenner Tim Merlier reageerde aangeslagen, ook Sep Vanmarcke had het duidelijk lastig. “Als iemand vecht voor zijn leven, dan komt koersen niet op de eerste plaats”, aldus Vanmarcke.

De koers in Wortegem-Petegem werd georganiseerd door Heidi D’Hulst, moeder van Tim Merlier. De renner had daar zelf om gevraagd toen Cycling Vlaanderen een oproep deed om in juli oefenkoersen te organiseren. “En tegen Tim kan ik geen neen zeggen”, klonk het vrijdag in onze krant. Zowat 150 renners tekenden present.