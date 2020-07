Catalonië plaatst 200.000 mensen opnieuw in lockdown

In de Spaanse autonome regio Catalonië wordt een 200.000-tal mensen opnieuw in lockdown geplaatst om een nieuwe piek van de corona-epidemie in te dammen. Dat heeft de regionale president Quim Torra zaterdag bekendgemaakt.

Het gaat om de regio Segrià rond de stad Lerida, gelegen tussen Zaragoza en Barcelona. Daar werd recent een fikse stijging van het aantal besmettingen vastgesteld. Er is sprake van negen nieuwe besmettingshaarden in de regio, onder meer in vier fruitbedrijven, een agrovoedingsbedrijf, een buurtgemeenschap, een verpleeghuis en een hostel. De voorbije zeven dagen zijn 351 nieuwe besmettingen gerapporteerd.

Vanmorgen werd daarom beslist een nieuwe lockdown af te kondigen, enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegestaan. De lockdown gaat in om 12.00 uur vanmiddag, inwoners mogen nog tot 16.00 uur de regio in. Daarna zijn verplaatsingen verboden, behalve voor het werk. Vanaf dinsdag is daarvoor een bewijs van het werk nodig.

Samenscholingen van meer dan tien mensen zijn verboden en bezoeken aan rusthuizen zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.

‘We vragen u om over de meest kwetsbaren te waken’, zei Quim Torra. ‘De regering zal alle noodzakelijke beslissingen en maatregelen nemen voor het leven en de gezondheid van de mensen.’

Spanje is hard getroffen door de coronapandemie en telt al minstens 28.385 doden. Maar door een strenge lockdown die meer dan drie maanden duurde, zijn de autoriteiten er naar eigen zeggen in geslaagd de situatie onder controle te krijgen.