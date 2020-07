In het Gentse Zwijnaarde is zaterdag in de vroege ochtend een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.

Een vrachtwagen heeft de fietser, een man, geraakt bij een manoeuvre in de Dorpsstraat, al is er nog geen duidelijkheid over de exacte omstandigheden van het ongeval.

