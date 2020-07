Kabinet Weyts gaat vol voor overdekte wielerpiste in Heusden-Zolder

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder hebben ambitieuze plannen ontvouwd voor een gloednieuw sportcomplex in Heusden-Zolder. Het financieringsmodel is rond en er is een consortium aangeduid om de plannen uit te voeren tegen 2023. Het prijskaartje bedraagt ruim € 21 miljoen. “Dit is een fantastisch hefboomproject dat zowel de Vlaamse topsport als de breedtesport naar een hoger niveau tilt”, aldus minister Weyts.

De wielersport zit stevig verankerd in het Vlaamse DNA, maar toch heeft Vlaanderen op dit moment slechts twee overdekte wielerpistes, allebei in Gent, waarvan er nog maar één voldoet aan de UCI-normen voor EK’s en WK’s. Er wordt al jarenlang gesproken over de bouw van een nieuwe wielerpiste in Heusden-Zolder, maar dit project had veel voeten in de aarde. Zo was het lange tijd niet eenvoudig om de financiering rond te krijgen.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder hebben nu het consortium ‘Wielerdroom’ aangeduid om het ambitieuze project te realiseren tegen 2023. Het financieringsmodel is rond en de plannen zijn klaar voor een sportcomplex van ruim 15.000 m². Het wordt een belangrijk trainingscentrum voor het baanwielrennen. In de velodroom kunnen internationale kampioenschappen zoals EK’s en WK’s doorgaan. Naast de overdekte wielerpiste komt er ook een middenplein met 4 sportunits, een topgymnastiekhal, een tribune met een capaciteit van 2.000 personen en een medisch centrum. Ook G-sporters kunnen er terecht.

Het prijskaartje bedraagt ruim 21 miljoen euro. De Vlaamse Overheid neemt het leeuwendeel van de ‘life cycle cost’ voor zijn rekening. Vlaanderen investeert 6 miljoen euro in de bouw van deze nieuwe topsportinfrastructuur én zal jaarlijks nog eens tot 1,3 miljoen euro op tafel leggen voor de exploitatie. Ook de Gemeente Heusden-Zolder, LSM (Limburg Sterk Merk), Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond, vzw Cycling Friends en de Nationale Lotterij investeren in dit project.

Gloednieuw sportcomplex in Heusden-Zolder. Deze velodroom wordt een trekpleister en de locatie van nog vele legendarische overwinningen. We investeren volop in onze sportieve toekomst.



Lees meer via: https://t.co/W7Re9oxw7Y. pic.twitter.com/fb4fMfpspr — Ben Weyts (@BenWeyts) July 4, 2020

“Dit wordt een prachtig nieuw uithangbord voor Vlaanderen en voor onze wielersport”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Deze topsportinfrastructuur zal internationale uitstraling hebben. Elke wielergekke Vlaming zal er zijn hartje kunnen ophalen. Deze velodroom wordt een trekpleister en de locatie van nog vele legendarische overwinningen. We investeren volop in onze sportieve toekomst.”