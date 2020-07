Gemiddeld nog 11 ziekenhuisopnames en 80 besmettingen per dag

De coronacijfers blijven in ons land in de goede richting gaan: het aantal ziekenhuisopnames daalt naar 11 per dag, tegenover 15 een week voordien.

Ook het gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft in dalende lijn gaan: er werden deze week nog 80 besmettingen per dag vastgesteld, tegenover 96 de week voordien, een daling met 16 procent. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 26 procent.

Gemiddeld zijn de voorbije week bijna 5 mensen per dag overleden aan covid-19, ook een daling met 25 procent ten opzichte van een week eerder. In totaal zijn nu 9.771 mensen overleden.

Er lagen vrijdag 3 juli nog 168 mensen in het ziekenhuis. Ook dat cijfer blijft gestaag naar beneden gaan. 32 mensen liggen op intensieve zorg.