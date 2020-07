Ex-VRT-baas Paul Lembrechts nieuwe ceo FNG

Ex-VRT-baas Paul Lembrechts wordt de nieuwe ceo ad interim van de modegroep FNG. De oude top, met Anja Maes en Manu Bracke, wordt afgezet. Ook de recent aangestelde ceo ad interim Yves Pollé wordt vervangen.

FNG maakte deze ochtend bekend dat het besloten heeft om een einde te stellen aan het mandaat van Anja Maes, Manu Bracke en Yves Pollé en benoemt Paul Lembrechts, Richard Turk en Nathasja Van Bael als nieuwe directieleden. Paul Lembrechts wordt meteen ook ceo ad interim.

De ingreep toont dat het bedrijf in een kritieke fase zit. Met Lembrechts schuift FNG een ervaren manager naar voren die ook jarenlang in de banksector werkte en kan helpen om de banken over de streep te trekken. Lembrechts zijn aanstelling én het vervangen van de stichters uit de top, wordt ook gezien als een belangrijke stap om te vermijden dat de Ondernemingsrechtbank overgaat tot het aanstellen van tijdelijke bewindvoerders. De vakbonden vragen dit en maandag vinden daarover de debatten plaats.

FNG wijst er in het persbericht op dat er verschillende opties op tafel liggen om de groep te redden. De grootste uitdaging is om op korte termijn geld te hebben om de wintercollecties te kunnen bestellen.

Lembrechts wordt in het directiecomité bijgestaan door Richard Turk, de directeur van FNG Nederland. Daar werd de top 10 maanden geleden vervangen en een grote herstructurering op gang getrokken. Ook Nathasja Van Bael, die in april financieel directeur werd, is lid van het directiecomité. Voor FNG is komende week opnieuw een cruciale week. Woensdag beslist de ondernemingsrechtbank over het toestaan van bescherming tegen schuldeisers. De vakbonden hebben gevraagd een college van deskundigen aan te stellen, terwijl een grote schuldeiser van Brantano gevraagd had om een toezichthouder die de kassa van Brantano moet bewaken aan te stellen.