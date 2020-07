In de week waarin de VS naar 55.000 nieuwe coronabesmettingen piekt en overal in het land de klassieke parades en vuurwerken worden afgeschaft, weigerde president Trump zijn grootse plannen voor de viering van Independence Day (4 juli) terug te schroeven. Een vuurwerk bij Mount Rushmore was de hoofdvogel van de festiviteiten. Trump verweet links de Amerikaanse geschiedenis ‘te willen wissen’.

Een groots vuurwerk aan Mount Rushmore, het beroemde monument in South Dakota van vier in de rotsen gehouwen gezichten van Amerika’s beroemdste presidenten, moest de nationale feestdag luister bijbrengen. Sinds 2009 was daar geen vuurwerk meer gehouden, uit angst voor bosbranden en vervuiling van het grondwater.

Jaren geleden brak als gevolg van vuurwerk brand uit in de Black Hills, een beschermd natuurgebied. Sindsdien is vuurwerk er verbannen, tot nu voor de festiviteiten voor 4 juli. Het evenement, begeleid door een klank- en lichtspel, duurde maar liefst 20 minuten.

De locatie van de viering was om nog een andere reden controversieel. Mount Rushmore is voor Native Americans nog steeds een affront, omdat het monument is uitgehouwen op heilige grond voor de ­Lakota ­Sioux, die volhouden dat het verdragsrechtelijk hun territorium is.

De indianen hanteren in hun reservaten – waarvan er twee vlak bij het monument liggen – veel strengere anti­coronamaatregelen omdat ze (met reden) vrezen extra vatbaar te zijn voor het virus. De gouverneur van South Dakota, de Republikeinse Kristi Noem, heeft echter geen al te beste relatie met de indianen en vroeg aan de naar schatting 7.500 kijklustigen voor het vuurwerk geen ‘sociale afstand’.

Dat alles leverde het bezoek van Trump aan Mount Rushmore veel kritiek op. De sociale afstandsregels werden niet gerespecteerd en de meeste mensen droegen geen mondmasker.

‘Herstellen van monumenten’

Trump had het in zijn toespraak nauwelijks over het virus, maar haalde uit naar ‘links’, dat volgens hem de Amerikaanse denkbeelden trachten te herschrijven en te wissen. Volgens Trump wordt er tegen Amerikaanse iconen ‘een genadeloze campagne gevoerd’, verwijzend naar de protesten van de jongste weken tegen racisme en politiegeweld. Daarbij hebben de manifestanten het ook vaak op standbeelden van historische figuren gemunt.

Trump beloofde dat hij een taskforce gaat oprichten die zich moet bezighouden met het bouwen en herstellen van monumenten voor Amerikaanse helden.