Berlijn verandert racistische naam van metrostation

De Berlijnse openbaarvervoersmaatschappij BVG heeft vrijdag bekendgemaakt dat het de naam zal veranderen van een metrostation in het centrum van de Duitse hoofdstad dat berucht is geworden omdat hij verwijst naar een racistisch woord voor zwarte mensen.

De bekendmaking komt er op het moment dat er wereldwijd wordt afgerekend met erfenissen van racisme en koloniale misdaden, een rechtstreeks gevolg van de dood van George Floyd, een zwarte man die stierf bij een gewelddadige arrestatie in de Verenigde Staten. Zo werden in de nasleep van de betogingen tegen de gewelddadige dood van Floyd in verschillende steden – vooral in de VS en het VK – monumenten van controversiële historische figuren aangepakt. In ons land keerden activisten zich onder meer tegen standbeelden van Leopold II.

In Berlijn moet nu het metrostation ‘Mohrenstrasse’ eraan geloven - letterlijk vertaald Morenstraat, de middeleeuwse term voor Noord-Afrikanen. Openbaarvervoersmaatschappij BVG zal het metrostation hernoemen naar een andere nabijgelegen straat, de Glinkastrasse. Die straat werd genoemd naar de negentiende-eeuwse Russische componist Mikhail Ivanovich Glinka.

Het metrostation, dat enkele honderden meters van de wereldberoemde Brandenburgse Poort ligt, heeft al meerdere namen gehad sinds het in 1908 de deuren opende. Het kreeg zijn huidige naam in 1991.

George Floydstraat

Volgens linguïsten draagt het woord ‘Moor’ al sinds de achttiende eeuw een racistische connotatie met zich mee. Hoewel het tegenwoordig amper nog wordt gebruikt, werd in Duitsland vaker geklaagd over het gebruik van de term in straat- en plaatsnamen. Zo blokkeerden activisten vorige maand de toegang tot het station met tape, waarbij ze het tijdelijk herdoopten tot de ‘George Floydstraat’

‘BVG verwerpt alle vormen van racisme en discriminatie’, laat de openbaarvervoersmaatschappij weten in een verklaring. ‘Gezien het controversiële debat over de straatnaam, hebben we besloten die niet langer te gebruiken voor ons metrostation.’