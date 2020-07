Washington Redskins dicht bij naamsverandering: 'Er is een tijd voor alles'

De Washington Redskins, het American-footballteam uit de hoofdstad, staat ­onder grote druk om zijn naam te veranderen.

Sinds de dood van George Floyd wordt ook kritisch gekeken naar benamingen die een racistische inslag kunnen hebben. Zo komt nu de naam van de Washington Red­skins in het vizier. De ‘roodhuiden’ verwijzen naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de indianen. Maar die benaming wordt al een tijd als kwetsend ervaren. Een redskin is namelijk een oorlogs­trofee, een gescalpeerd hoofd, en verwijst dus naar de genocide onder Native Americans.

Daarom roepen belangrijke sponsors van het footballteam op om de naam te wijzigen, waaronder Nike en PepsiCo. Ook FedEx, de naamsponsor van het stadion van de club (FedEx Field), stuurde een persbericht uit. ‘We hebben het team in Washington ons verzoek medegedeeld om de naam van het team te veranderen.’

Clubeigenaar Dan Snyder reageerde nog niet, maar coach Ron Rivera stemt alvast in met een naamsverandering. ‘Er is een tijd voor alles. Ik steun de beweging voor verandering en ik steun de spelers.’

Redhawks of Red Tails?

De Washington Redskins wonnen drie keer de Super Bowl en gelden als een van de belangrijke footballteams van de VS. Het team begon in 1932 te spelen in Boston onder de naam Boston Braves. Later werd dat Boston Redskins, en bij hun verhuis naar Washington D.C. kregen ze hun huidige naam.

Op fora en nieuwssites wordt nu volop gezocht naar een alternatieve naam. ‘Washington Braves’ is alvast geen ideale oplossing, schrijft Newsweek, want het team wijzigde destijds zijn naam omdat er een te grote verwarring was met het baseballteam Boston Braves.

Andere populaire suggesties zijn ‘Washington Redhawks’ en ‘Washington Red Tails’.

Clubeigenaar Dan Snyder zei eerder in een interview bij Fox News in 2014 dat hij niet van plan was om toe te geven aan de druk om de naam te veranderen omdat redskins voor hem niet kleinerend was voor Native Americans, maar net een uiting van eer en respect. ‘Een Redskin is een football player. Je mag het niet uit de context ­halen.