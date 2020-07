Sciensano legt inventaris van clusters aan

Waar raken mensen vandaag nog besmet met sars-CoV-2? Welke plekken zijn dus te mijden, of nopen tot voorzichtigheid?

Verschillende landen lijsten op waar er clusterbesmettingen plaatsvinden en hoe groot de uitbraken zijn. Frankrijk, bijvoorbeeld, stelde sinds begin mei meer dan driehonderd ‘clusters’ vast – dat zijn drie of meer gerelateerde besmettingen.

In ons land hebben we daar geen zicht op omdat niemand gegevens bijhoudt. Daar komt nu verandering in, zegt Steven Van Gucht, hoofd Virale Ziekten bij Sciensano. ‘Er is een inven­­taris van alle clusters in de aanmaak’, zegt hij. ‘Daar kunnen we veel uit leren. De plaats en grootte van clusters toont hoe sterk het virus zich in bepaalde omstan­digheden verspreidt.’

Japan zet sterk in op het opsporen van clusters. Niet alleen om de cluster in te dijken, maar ook om toekomstige besmettingen in gelijkaardige situaties te vermijden.