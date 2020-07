Oorlog in de F1: Red Bull dient protest in tegen Mercedes

Red Bull heeft vrijdag protest ingediend tegen Mercedes bij de internationale autosportfederatie (FIA). De renstal van Max Verstappen betwist dat het veelbesproken nieuwe stuursysteem - Dual Axis Steering (DAS) - van Mercedes mag gebruikt worden. Een uitspraak wordt zaterdag verwacht voor de derde vrije oefensessie van de Grote Prijs van Oostenrijk.

DAS laat de piloot toe om met zijn stuur de stand van de voorwielen te veranderen. Voor 2021 is het systeem verboden, dit jaar hoopt Mercedes er wel nog gebruik van te maken. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gebruikten het vrijdag tijdens de vrije oefenritten, net zoals tijdens de testritten in februari. Maar volgens Red Bull is DAS in strijd met het technisch reglement.