Toestand Nederlandse wereldkampioen shorttrack Lara Van Ruijven nog steeds kritiek

De toestand van de Nederlandse shorttrackster Lara van Ruijven (27), die ernstig ziek in een Frans ziekenhuis in Perpignan ligt, blijft kritiek. Dat laat schaatsbond KNSB vrijdagavond weten. Er heeft zich de afgelopen dagen in het ziektebeeld geen verandering voorgedaan. Van Ruijven ligt nog steeds op de intensive care, waar ze in een kunstmatige coma wordt gehouden.

De staf van de Nederlandse shorttrackselectie én Van Ruijvens familie zijn zeer te spreken over de betrokkenheid en toewijding waarmee artsen en verplegend personeel haar verzorgen. Zij noemen die “bewonderenswaardig”.

Van Ruijven verbleef met de nationale shorttrackselectie in Font Romeu. Eind vorige week werd ze met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis in Perpignan. Een auto-immuunreactie leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen.

Begin deze week moest Van Ruijven twee keer worden geopereerd.