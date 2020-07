Red Flames slippen zich naar duwtje in de rug voor het vrouwenvoetbal

De Red Flames tekenden vrijdagvoormiddag present in het rijvaardigheidscentrum van BMW in Rotselaar voor een slipcursus.

De staf van de Red Flames kon zijn plezier niet op toen sommige speelsters in hun BMW’s stevig beginnen spinnen. In de jonge spelersgroep zitten veel dames die nog maar net hun rijbewijs hebben, nog met een ‘L’ rijden, of zoals Lisa Petry, nog niet zoveel rijervaring hebben. Petry werd getrakteerd op tweeëneenhalf uur rijles, de rest van de groep slipte dat het een lieve lust was. Maar in eerste instantie is de dag toch vooral goed nieuws voor het vrouwenvoetbal. Dat heeft, door het partnerschap van BMW met de Red Flames, een nieuwe financiële injectie te pakken.

“Vroeger werkte het zo dat een bedrijf partner van de KBVB werd. Dan was je eigenlijk sponsor van de Rode Duivels, en kreeg je de Red Flames er voor pakweg nog een paar duizend euro extra bij”, vertelt marketingmanager Manu Leroy van de voetbalbond. “De Red Flames werden voorheen niet als volwaardig product gezien, en dus ook niet als volwaardig product verkocht. Maar dat is nu veranderd.” Leroy ziet de commerciële waarde van de nationale vrouwenvoetbalploeg crescendo gaan. “Je kan nu apart partnerschappen afsluiten met de Red Flames. Met Connections hebben we intussen ook al één bedrijf dat exclusief de vrouwen sponsort.”

Voor het vrouwenvoetbal is het een extra duwtje in de rug. Zij krijgen sowieso middelen van de voetbalbond, maar geld dat ze zelf binnenhalen, blijft in het vrouwenvoetbal. “Al het geld gaat integraal naar ons plan 2024”, vertelt Leroy. De voetbalbond hoopt tegen dan 80.000 meisjes aan het voetballen te krijgen. “We zitten nu nog maar net voorbij de 40.000 speelsters, dus er is nog een lange weg te gaan. Daarom dat partnerschappen als deze zo belangrijk zijn. We moeten daar niet flauw over doen: wij hebben geld nodig om voor campagnes en projecten om meisjes aan het voetballen te krijgen.”

Disneytrainingen

Eén van de projecten waar het geld naar gaat, is een samenwerking van de Europese voetbalbond UEFA en Disney. “De bedoeling is om meisjes van tussen de vijf en de zeven jaar op een andere manier met voetbal in contact te brengen. Inmiddels hebben al dertig clubs zich ingeschreven om ‘Disneytrainingen’ te geven. Daarbij gaan de meisjes op in een verbeeldingswereld met Disneyfiguren. Ze worden begeleid door speciaal daarvoor getrainde monitoren. Er zit bewegingsleer in, ze gooien met de bal en op het einde trappen ze er ook tegen. Wij hopen daar meisjes aan te spreken die we via de klassieke kanalen niet te pakken krijgen.” Voetbal Vlaanderen start vanaf volgend seizoen ook met aparte meisjescompetities. Een initiatief dat drempelverlagend zou moeten werken.

De volgende officiële wedstrijden voor de Flames zijn er in september. Dan speelt België tegen Roemenië en Zwitserland kwalificatiematchen voor het EK in 2022.