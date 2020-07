Belastingen vergeten in te vullen? Dit staat u te doen

Als u uw belastingaangifte niet of onvolledig hebt ingediend, dan is het nu helaas te laat om daar nog iets aan te doen: de deadline was namelijk op 16 juli. Ondanks de coronacrisis kreeg u dit jaar geen extra tijd: volgens de fiscus waren de attesten van vorig jaar immers op tijd binnen. Maar misschien is het missen van de deadline geen zo’n ramp. Dit staat u te doen.