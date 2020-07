Aankomstlijn Brussels Cycling Classic ligt dit jaar in de schaduw van het Atomium

Op zondag 30 augustus wordt de Brussels Cycling Classic gereden. De aankomstlijn wordt dit jaar getrokken op het Belgiëplein aan het Atomium. De startplaats blijft behouden aan het Jubelpark in Brussel. Nadien krijgen de renners 202,6 kilometer, met daarin tien hellingen, voorgeschoteld.

De eerste helling, de Vossemberg, wacht na 14 kilometer. Die eerste beklimming wordt vrij snel gevolgd door de hellingen van de Smeysberg en de Lanestraat. Daarna steekt het parcours de taalgrens over, op weg naar Henegouwen. Ook hier wachten nog enkele pittige beklimmingen met onder andere de Rue de Ronquières. Na de passage over Waals grondgebied keert het peloton terug richting Brussel. Op zo’n 40 km van de streep en in volle finale wacht een passage in Beersel met beklimmingen van de Alsemberg, Bruine Put en Menisberg. Helling nummer tien, de Keperenberg in Dilbeek, bevindt zich op 13 kilometer van de streep die dit jaar op het Belgiëplein getrokken wordt. In de vorige jaren lag de aankomst op de Houba de Strooperlaan, vlak voor het Koning Boudewijnstadion.

“Een start in het Jubelpark, een aankomst aan het Atomium: bestaat er een prestigieuzer decor dan de Stad Brussel voor de al even uitzonderlijke Brussels Cycling Classic? We verwelkomen de renners van deze wedstrijd altijd met veel plezier. Zij laten onze kinderen dromen en boven zichzelf uitstijgen. Bovendien wacht de Brussels Cycling Classic dit jaar een nog warmer welkom in een stad waar de fiets, gezien de gezondheidsomstandigheden, een ongekende plaats heeft ingenomen”, stelt schepen van Sport van de stad Brussel, Benoit Hellings.

Vorig jaar ging de zege in de Brussels Cycling Classic, traditioneel een kolfje naar de hand van de sprinters, naar de Australiër Caleb Ewan.