British Cycling annuleert nationale kampioenschappen

Er worden dit jaar door British Cycling geen nationale kampioenschappen georganiseerd op de weg, in het mountainbiken en BMX. De Britse wielerbond verantwoordt die beslissing door de verstoring van de kalender omwille van de COVID-19-pandemie.

In Groot-Brittannië mag er tot 1 september niet gekoerst worden op nationaal niveau. Volgens British Cycling is het, na overleg met teams en organisatoren, niet mogelijk om later dit jaar nog evenementen te laten doorgaan die voorzien waren in de lente of de zomer.

Normaal gezien zou het Brits kampioenschap op de weg over 172,7 km gereden worden tussen Birmingham en Wolverhampton. Vorig jaar ging de Britse titel op de weg naar Ben Swift. Alex Dowsett was de beste tijdrijder. Bij de vrouwen triomfeerde Alice Barnes op de weg en in de tijdrit. Deze renners blijven nog een jaar in het bezit van hun nationale trui.