Op 4 juli gaat de horeca weer open in het Verenigd Koninkrijk na drie maanden lockdown. In een interview met LBC radio waarschuwt premier Boris Johnson de Britten om zich daarbij verstandig te gedragen. Johnson zei dat het aantal besmettingen fors gedaald is en dat de horeca voorzichtig en zorgvuldig weer open kan.

In het interview kreeg Johnson een opmerking over zijn vader die op afraden van de overheid toch naar Griekenland is gereisd tijdens de lockdown. Daar wou de premier niet op reageren. Zijn vader, Stanley Johnson, ligt onder vuur nadat hij voor ‘essentiële zaken’ vertrokken is naar het land en daarbij de coronamaatregelen negeerde.