Oud-voorzitter Amnesty Turkije veroordeeld: ‘Schande’

In Istanbul is Taner Kilic veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf. De oud-voorzitter van Amnesty Turkije is schuldig bevonden aan lidmaatschap van een terroristische organisatie. Volgens de rechter was Kilic lid van de in Turkije verboden beweging van imam Fethullah Gülen.

Oud-directeur van Amnesty Turkije Idil Eser, Günal Kusun en Özlem Dalkiran kregen 25 maanden gevangenisstraf opgelegd vanwege het ‘helpen van de terroristische organisatie van Gülen’. Volgens Andrew Gardner van Amnesty International is er geen enkel bewijs tegen de veroordeelden. Kilic, Eser, Kusun en Dalkiran gaan tegen hun veroordeling in beroep. Zolang het beroep loopt, hoeven ze niet de gevangenis in.

Mensenrechtenverdedigers Nalan Erkem, Ilknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Tastan en Seyhmus Özbekli werden vandaag vrijgesproken.

Andrew Gardner is niet te spreken over het vonnis. ‘Vandaag zijn we getuige geweest van een karikatuur van gerechtigheid. Dit vonnis is niet alleen een verpletterende klap voor de veroordeelden en hun families, maar voor iedereen die gelooft in gerechtigheid en mensenrechtenactivisme in Turkije.’

‘Het is tragisch om te zien dat opkomen voor de mensenrechten wordt gecriminaliseerd. We blijven onze vrienden en collega’s steunen terwijl ze in beroep gaan tegen deze uitspraken’, zegt Gardner. In totaal vonden er twaalf rechtszittingen plaats. Kilic werd op 6 juni 2017 opgepakt. Tien andere activisten, onder wie toenmalig directeur Amnesty Turkije Idil Eser, werden een maand later gevangengezet.