Dewael vraagt Raad van State snelle beslissing over abortus

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) vraagt dat de Raad van State zich snel uitspreekt over een verruimde abortuswetgeving. Hij wil het dossier nog voor het zomerreces in de Kamer opnieuw behandelen.

Om het abortusdossier op de lang baan te schuiven werd gisteren in de Kamer voor een derde keer advies aan de Raad van State gevraagd. Dat gebeurde op vraag van CD&V, gesteund door N-VA, CDH en Vlaams Belang. Dit tot groot ongenoegen van een meerderheid in het parlement dat de nieuwe abortuswet eindelijk wou stemmen. CD&V-voorzitter Joachim Coens had uitstel van de stemming als voorwaarde gesteld om verder te werken als een van de drie koningen aan een nieuwe regering.

Maar het is goed mogelijk dat het parlement zich sneller dan gedacht opnieuw over de soepeler abortuswetgeving zal buigen. Kamervoorzitter Dewael vraagt het advies binnen de normale termijn van 30 dagen. Een advies bij hoogdringendheid was in deze materie wettelijk niet mogelijk. Maar in zijn brief aan de Raad van State, die ook naar alle parlementsfracties werd verstuurd, dringt hij wel aan op een snelle behandeling opdat het wetsontwerp nog voor het zomerreces verder kan behandeld worden. Hij vertaalt daarmee wat een meerderheid in de Kamer wil. De kamer gaat in principe vanaf 21 juli in reces. Of zo’n snelle behandeling er komt, is niet duidelijk. ‘Wij werken zo snel mogelijk’, zegt de woordvoerder van de Raad van State.

Dat betekent dat het abortusdossier als een zwaard van Damocles boven de regeringsonderhandelingen blijft hangen en mogelijk sneller dan verwacht terug op het bord van de drie koningen Bouchez, Coens en Lachaert belandt. Die hadden vanmorgen nog afgesproken dat het abortusdossier in regeringsonderhandelingen zal behandeld worden. ‘Om discussies rond stemmingen in het parlement te vermijden, hebben alle partijen er belang bij dat er zo snel mogelijk een regering komt’, klonk het in een gemeenschappelijk communiqué. Het tijdvenster om daaraan te bouwen zal dus klein zijn, als de Raad van State snelheid achter haar advies zet.