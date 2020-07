‘Racistische vis’: Kleine Zeemeermin in Kopenhagen besmeurd

Het bronzen standbeeld van de Kleine Zeemeermin aan de steiger in Kopenhagen is vannacht besmeurd met de woorden ‘racistische vis’.

Het was even schrikken voor wie het beeldje op de rots ging bekijken vanochtend. De Deense toeristenpleister, ter ere van het bekende sprookje van Hans Christian Andersen, is vannacht beklad met de woorden ‘racistische vis’. De politie staat voor een raadsel. ‘We beschouwen dit als vandalisme en zijn een onderzoek gestart.’

Het is lang niet de eerste keer dat het beeld gevandaliseerd wordt. In de 107 jaar dat het er staat is het al beklad door onder meer activisten tegen de walvissenjacht. Het beeld is al twee keer onthoofd. Elk jaar komen er zo’n miljoen toeristen kijken naar het beeld.

Het beeld in 2017, beklad door activisten tegen de walvissenjacht. Foto: EPA

Het onthoofde standbeeld in 1964. Zo’n tweehonderd mensen zeggen dat zij het hebben onthoofd. Dader noch hoofd werden teruggevonden. Foto: AP

De afgelopen maanden hebben antiracismebetogers verschillende beelden beklad of van hun sokkel gehaald, zoals in België met de Leopold II-beelden het geval is. Het is onduidelijk of de vandalen iets met de Black Lives Matter-beweging te maken hebben, maar experts zien niet in wat er racistisch is aan het sprookje.

‘Ik vind het moeilijk om te zien wat er net racistisch is in het sprookje van de Kleine Zeemeermin’, zegt Ane Grum-Schwensen, literatuuronderzoeker en curator voor het Hans Christian Andersenmuseum, aan het lokale Ritzau.

Vorig jaar werd een remake van de Disney-adaptatie aangekondigd waarin Halle Bailey, een zwarte Amerikaanse R&B-zangeres, de zeemeermin zou spelen. Tegenstanders vonden dat de actrice ongeschikt was omdat het sprookjesfiguur in de Disneyfilm rood haar en een witte huid heeft.