Christina Foerster nieuwe covoorzitter Brussels Airlines

De voormalige ceo van Brussels Airlines zal samen met Jan Smets de raad van bestuur leiden, nadat de vorige covoorzitter, Thorsten Dirks, vorige week zijn vertrek had aangekondigd.

Christina Foerster lost Thorsten Dirks af als covoorzitter van Brussels Airlines. Dat is vandaag op de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij beslist, vernam De Standaard. De Duitse Foerster kent het bedrijf door en door en volgde in april 2018 Bernard Gustin op als ceo van Brussels Airlines, nadat die laatste door moederbedrijf Lufthansa was opzijgezet.

Foerster bleef zelf maar anderhalf jaar op die stoel en verhuisde begin vorig jaar opnieuw naar Frankfurt, waar ze in het directiecomité van Lufthansa verantwoordelijk werd voor ‘klanten en corporate responsibility’. Ze werd opgevolgd door financieel directeur Dieter Vranckx, die vandaag nog steeds ceo van Brussels Airlines is.

Vertrouwelinge van Spohr

De positiewissel komt er nadat Thorsten Dirks, die sinds 2017 de raad van bestuur voorzat – eerst met Etienne Davignon en sinds kort met Jan Smets (ex-gouverneur van de Nationale Bank) – vorige vrijdag onverwachts zijn vertrek bij ­Lufthansa had aangekondigd. Foerster, die pas in april toetrad tot de raad van bestuur van Brussels Airlines, geldt als een vertrouwelinge van Lufthansa-ceo Carsten Spohr.