De rel rond abortus toont dat CD&V meer respect vraagt dan ze zelf bereid is te geven. En dat je met Georges-Louis Bouchez nooit klaar bent.

‘Dit is geen prioriteit’. Zo zei partijvoorzitter Joachim Coens het vanochtend in De Ochtend op Radio 1. Voilà. Die ‘dit’, dat was uiteraard de aanpassing van de abortuswetgeving. Coens vindt het belangrijker ...