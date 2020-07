Waarom koning Filip niet zweeg, conservatieven en groenen elkaar vinden en de zee zo gezond is

Je benijdt ze niet, die partijvoorzitters. Het is echt sterker dan henzelf. Zo verlamd zijn ze dat koning Filip zich kan ontpoppen tot de behendigste van hen allen. Schakelt snel, ontmijnt een verdelende discussie, zet zichzelf uit de wind en zijn oplossing kost niets. Dit vind ik tien van de interessantste artikels van de voorbije week.

1 Opereren

Na een acute scheur van de achillespees ondergingen 2.000 patiënten, vooral mannen van in de dertig, vorig jaar een operatie. Negentig procent van die operaties kan worden vermeden. Een flagrant voorbeeld van medische overconsumptie, genereus betaald door het Riziv.

• Laat die gescheurde achillespees met rust

2 Chinese dictatuur

China rolt zijn totalitaire ambities ongegeneerd uit. Zonder boe of ba sneuvelt de democratie in Hongkong. Uren na het ingaan van de nieuwe totalitaire veiligheidswet dinsdag werden al 370 Hongkongers gearresteerd.

• En toen nam China Hongkong over

• En toen intimideerde China andere kritische landen

3 Chinese makelij

Foto: rr

Moeten wij dan niet erg voorzichtig zijn om Chinese infrastructuur uit te rollen bij het 5G-netwerk? Natuurlijk. Ware het niet dat de mobiele 4G-infrastructuur nu al volledig op Chinees fabricaat draait. Vreemd dat niemand dat ooit uitbracht. Of eigenlijk niet vreemd: overheden, operatoren noch leveranciers wilden de informatie vrijgeven.

• Proximus en co moeten snel afkicken van Chinese apparatuur

4 Staatskapitalisme

Het stond in de sterren geschreven dat het wilde ondernemerschap bij de grootste Belgische modegroep FNG zou eindigen met een bedelhand naar de overheid. Dat ze zich ten minste garant stelt. Een erg delicaat dilemma voor minister van Economie Hilde Crevits.

• Toenemend pessimisme over modegroep FNG

• Red de bedrijven onder FNG, niet de holding

5 Waarom Congo van ons moest blijven

Foto: rr

Corruptie hindert de politiek in Congo al zo lang als het land onafhankelijk is. De Congolezen leerden het van de Belgen, schrijft Marc Reynebeau. Zij waren in 1960 de eersten om de Congolese politici om te kopen. Dat had natuurlijk een reden: de enorme winsten proberen veilig te stellen. Twee confronterende historische analyses.

• Een Belgische erfenis: politici zijn te koop

• Hoeveel heeft België aan de kolonisering verdiend?

6 Filip is niet zijn oom

Foto: rr

De spijtbetuiging tegenover Congo was een idee van de koning zelf, beaamden ze bij premier Wilmès. Van een omwenteling gesproken. Boudewijn choqueerde en Albert zweeg.

• ‘Leopold II was een genie’

7 Geen broeihaard op school

Foto: rr

Zijn scholen potentiële broeihaarden? Omdat niemand het bijhoudt, zocht wetenschapsredacteur Dries De Smet dan maar zelf in de regionale pers naar gevallen van besmettingen en hij vroeg de directies hoe breed de infectie om zich heen greep. In hooguit één geval was er sprake van onderlinge besmetting. Er blijven dus almaar minder redenen om scholen niet volledig te laten heropenen.

• Besmette leerlingen steken maar uiterst zelden klasgenootjes aan

8 Bien étonnés

Na Oostenrijk wordt nu ook Ierland door een coalitie van conservatieven en groenen geleid. In Duitsland gebeurt het op regionaal niveau. Werkt zo’n entente en versnelt de coronacrisis de trend? Kijk naar wat Macron in Frankrijk probeert.

• Is conservatief-groen meer dan een verstandshuwelijk?

9 Cultuur mag weer!

Foto: rr

Wat lopen de cultuurredacteuren er vrolijk bij. Weer filmrecensies (en meteen vijf sterren). Weer verslag uitbrengen van tussen de tafeltjes op de festivalweides. Eindelijk weer kippenvel in de concertzaal.

• Het wonder: een amfitheater in de maisvelden

• Cinema om in te verdrinken

10 De zee, de zee

Zo’n deugd dat het doet aan zee. Dat ligt niet aan het jodium, zoals lang gedacht, maar aan de toxines van algen. Een wetenschapsstuk om in de duinen te lezen.

• De heilzame schuimkraag van de golven