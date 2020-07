Vier doden en minstens 97 gewonden bij explosie in vuurwerkfabriek Turkije

Explosies in een vuurwerkfabriek in het Turkse Hendek hebben vrijdagochtend vier mensen het leven gekost. Er zijn ook minstens 97 gewonden. Dat melden Turkse media.

Volgens de gouverneur van de noordwestelijke provincie Sakarya zaten 150 tot 200 mensen vast in het gebouw. Omdat er nog explosies aan de gang waren, konden reddingswerkers niet meteen ingrijpen. Tv-beelden lieten dikke rookwolken en vuurwerk in de lucht zien. Keer op keer waren er harde explosies te horen.

De eerste explosie was minstens vijftig kilometer verder hoorbaar. Omwonenden dachten aan een aardbeving. Het gebied werd afgezet. Ongeveer 85 ambulances en twee helikopters werden naar het complex gestuurd.

De voorbije jaren deden zich nog explosies voor in de fabriek. In augustus 2009 viel er één dode en 37 gewonden, in februari 2011 vielen er vijf doden en werden bijna honderd arbeiders gewond.