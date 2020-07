Het vernieuwingsproject startte in 2009 en moet de waterkant, die lange tijd verwaarloosd werd, nieuw leven geven. De omvorming van de ijskelders, die zich uitstrekken over vier kilometer langs de oever, is deel van dat grote project en kost 6,5 miljoen euro. Het werd uitgevoerd door Petr Janda van Brainwork architects. Deze eerste fase is de grootste investering die Praag doorvoerde in publieke ruimte sinds 1989. Na een overstroming in 2002 was de omgeving volledig verlaten. Later werd het een parkeerplaats, maar sinds de renovaties vonden er verschillende grote culturele evenementen plaats. In een volgende fase zal de stad investeren in meer vuilnisbakken en drinkfonteinen in de omgeving, er komt ook een drijvend zwembad en een terminal voor de boten. Er wordt ingezet op het verminderen van het aantal boten op de rivier, zodat ze het zicht vanuit de vernieuwde ijskelders niet verstoren