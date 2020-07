Een huis kopen zonder de grond eronder: in Leuven wordt het binnenkort een mogelijkheid. ‘De grond is al snel 30% van je aankoopprijs’, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). Via een Community Land Trust wil de stad op unieke wijze betaalbare woningen aanbieden.

Het was de Amerikaanse stad Burlington die Leuven inspireerde om de huizen te scheiden van de grond. Leuven wil als eerste Vlaamse stad werken via een ‘Community Land Trust’. Dat is een systeem waarbij ...