Beelden tonen dodelijke aardverschuiving in Myanmar

Een aardverschuiving in een jademijn in het noorden van Myanmar veroorzaakte donderdag een enorme ravage. Er kwamen al zeker 162 mijnwerkers om het leven, ze werden meegesleurd door een moddergolf.

De moddergolf was het gevolg van hevige regenval de afgelopen dagen. De zoek- en reddingsacties zijn voorlopig ook stopgezet door de zware regen. 54 mensen zijn gewond.

Het ongeval gebeurde in een jademijn in Hpakant in de staat Kachin. Jade staat bekend als een beschermende en gelukbrengende groene edelsteen.

In de noordelijke staat Kachin in Myanmar doen zich wel vaker dodelijke ongevallen voor. Mijnbedrijven willen voldoen aan de grote Chinese vraag naar jade en proberen zo snel mogelijk de edelsteen te winnen. Ze kijken daarbij niet naar veiligheid en de gevolgen voor het milieu.

Mensen verzamelen rond de lichamen van de slachtoffers in Hpakant, Kachine. Foto: ap

De overheid beloofde in het verleden al om de mijnbouw beter te reguleren, maar op het terrein is daar nog niet veel van te zien. Kachin herbergt de grootste voorraad jade in de wereld, maar de opbrengsten komen niet tot bij de bevolking. De waarde van de productie van de edelsteen werd in 2014 geschat op 31 miljard dollar, of bijna de helft van het bnp van Myanmar dat jaar. Het grootste deel van de jade wordt naar China gesmokkeld, waar er grote vraag is naar de edelsteen.