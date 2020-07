‘Drie koningen’ doen verder na overleg, Coens trekt aan langste eind

Na een vertrouwensbreuk rond de abortuswetgeving hebben de drie voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) de plooien weer gladgestreken. De ethische dossiers maken deel uit van de regeringsonderhandelingen.

‘Na respectvol overleg beslissen de drie onderhandelaars verder met volle kracht al hun politieke energie te stoppen in het herstelbeleid en de heropbouw van het land na deze coronacrisis’, klinkt het in een gezamenlijk persbericht van de drie voorzitters.

De formatie stond op pauze omdat een voorstel tot wijziging van de abortuswetgeving gisteren tot een scheuring tussen de onderhandelaars leidde. Coens wil dat het belangrijke ethische dossier, dat een meerderheid heeft in de Kamer, niet in het parlement behandeld wordt, maar deel uitmaakt van de onderhandelingen. Hij dacht daarover een akkoord te hebben met Bouchez, maar die liet de MR-parlementsleden gisteren aanvankelijk ‘vrij stemmen’. Uiteindelijk is het dossier voor een derde keer naar de Raad van State gestuurd.

Coens drong aan op een ‘herstel van vertrouwen’ voor de formatiegesprekken weer konden herstarten. Dat is nu klaarblijkelijk gebeurd. ‘Er wordt prioriteit gegeven aan twee zaken: een volwaardige federale regering, met meerderheid in de Kamer, en het uittekenen van een krachtig doortastend economisch relancebeleid, met de nodige sociale ingrepen en hervormingen’, klinkt het nog in het persbericht. ‘Alle andere kwesties zullen in de schoot van de onderhandelingen besproken worden, met wederzijds respect voor elk z’n standpunt. Bij de afbakening van het regeerakkoord zullen meerdere zaken aan bod komen, waaronder dat van de ethische dossiers.’

Ethische dossiers zullen dus deel uitmaken van de onderhandelingen en een eventueel regeerakkoord. Coens haalt zijn slag dus thuis, de onderhandelingen met ‘de drie koningen’ aan het roer gaan verder.