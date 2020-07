Jean Castex nieuwe premier van Frankrijk

President Emmanuel Macron heeft de 55-jarige Jean Castex (Les Républicains) aangeduid als nieuwe premier van Frankrijk.

Castex hield zich sinds april bezig met de déconfinement, de Franse exitstrategie, en was burgemeester van Prades, een dorp in de Pyreneeën met zo’n zesduizend inwoners. Le Monde noemt Castex de ‘joker’ van de exitstrategie en ‘meneer Déconfinement’. Zijn aanpak levert hem nu een gegeerde positie op.

Ondanks de eerdere voorspellingen is de nieuwe premier dus niet linkser, groener of vrouwelijk. Castex is lid van het liberaal-conservatieve Les Républicains (LR). De 55-jarige Castex is een voormalig medewerker van oud-president Nicolas Sarkozy.

Vanochtend diende Edouard Philippe zijn ontslag en dat van de gehele regering in. De benoeming van Castex komt amper drie uur na die aankondiging. De samenstelling van de nieuwe regering moet voor woensdag bekend zijn, dan is er een nieuwe kabinetsvergadering.

Gisteren nog zei president Emmanuel Macron aan dat hij ‘een nieuwe weg’ wilde inslaan met ‘een nieuwe ploeg’.