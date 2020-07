Nieuwe motorcrosskalender bevestigd: Lommel krijgt dit jaar maar liefst drie GP’s in oktober

Het seizoen in de MXGP-klasse van de motorsport herstart op 9 augustus in het Letse Kegums met de Grote Prijs van Letland, zo maakte de MXGP vrijdag bekend. Drie WK-manches worden dit seizoen in het Belgische Lommel gereden, op 18, 21 en 25 oktober.

Vanwege de coronapandemie lag het seizoen al sinds medio maart stil. Voor de uitbraak van het coronavirus in Europa konden slechts twee GP’s afgewerkt worden. Die werden in Groot-Brittannië en Nederland allebei gewonnen door de Nederlander Jeffrey Herlings. Nadien werden heel wat Grote Prijzen uitgesteld of zelfs van de kalender gehaald en werd de herstart van het seizoen steeds opgeschoven. Die is nu voorzien op 9 augustus in Letland, waar er in totaal drie GP’s zullen worden gereden. Ook op 12 en 16 augustus vallen er WK-punten te sprokkelen in Kegums, waar er telkens minstens duizend fans de GP mogen bijwonen. Dat aantal kan eventueel nog oplopen, als het aantal nieuwe coronabesmettingen niet toeneemt.

Drie WK-manches worden dit seizoen in het Belgische Lommel gereden, op 18, 21 en 25 oktober. De Grote Prijs van België stond aanvankelijk op 2 augustus op de kalender, maar moest vanwege de coronacrisis uitgesteld worden. Bijna alle GP’s vinden dit seizoen in Europa plaats, waar op dit moment het coronavirus min of meer onder controle is. Pas eind november wordt er naar Argentinië uitgeweken. Voor de GP’s van Rusland en Portugal, die eerder al uitgesteld worden, moet er nog een nieuwe datum gezocht worden. De GP’s van Tsjechië, Zweden, Finland, Duitsland, Indonesië en Azië werden geschrapt.

De Motorcross der Naties, die op 26 en 27 september moest plaatsvinden in het Franse Ernée, werd dan weer uitgesteld tot 2023, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend. De prestigieuze cross zal op 27 september in het Britse Matterley Bassin gehouden worden.