Eén hondenjaar is dan toch niet gelijk aan zeven mensenjaren

Wetenschappers hebben het DNA van labradors onderzocht en ontdekt dat puppies sneller verouderen dan oudere honden. Het genoom van een éénjarige puppy staat gelijk aan dat van een dertigjarige mens. Dat zegt echter niets over het gedrag van de puppy, dat op die leeftijd eerder vergeleken kan worden met dat van pubers.

Onderzoekers aan de University of California San Diego onderzochten de genetische gegevens van zo’n 100 labradors. In die groep zaten zowel puppies als oudere honden. In de studie werd de volledige genetische samenstelling, of het genoom, van honden vergeleken met het menselijke genoom.

Ze ontdekten dat het genoom van puppies in het eerste jaar een veel snellere opbouw van methylgroepen kent dan het menselijke genoom. Dat suggereert dat ze sneller verouderen dan ons. Daardoor zou het hondengenoom van een éénjarige puppy vergelijkbaar zijn met dat van een dertigjarige mens.

Na het eerste hondenjaar vertraagt de opbouw van die moleculen wel. Op hun twee jaar is hun genoom bijvoorbeeld vergelijkbaar met dat van een 54-jarige mens. Wanneer honden 14 jaar zijn, staan ze dan weer op gelijke voet met een 70-jarige.

De bevindingen van de wetenschappers werden neergeschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Cell Systems. Daarin stellen ze dat ze het onderzoek ook zullen uitvoeren bij andere hondenrassen.

Speels

Dat het genoom van een éénjarige labradorpuppy vergelijkbaar is met dat van een dertigjarige mens, zegt niets over het gedrag of de hormonen van de puppy, stelt professor Lucy Asher, die niet bij het onderzoek betrokken was, aan The Guardian. Het speelse gedrag van een éénjarige puppy kan dus niet vergeleken worden met dat van een dertigjarige mens. Dat hoeft niet te verbazen: een dertiger is doorgaans toch heel wat minder speels dan een puppy.

‘Een dertigjarige kan cellen hebben die vergelijkbaar zijn met een éénjarige puppy, maar veel honden zijn op dat moment nog niet volgroeid.’ Hun hormonen en gedrag zijn op dat moment vergelijkbaar met dat van een puber, aldus Asher.