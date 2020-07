In het hart van Nieuw-Zeeland, op het Central Plateau, staat de Mellonsfolly Ranch te koop. Dit dorp werd in 2006 gebouwd als replica van een grensdorp in het Amerikaanse Wyoming uit de jaren 1860. De bijbehorende grond is meer dan 364 hectare groot. Er staan in totaal tien gebouwen, waaronder een ‘saloon’, een gerechtsgebouw omgevormd tot bioscoop, een biljartkamer, een politiekantoor en drie huizen met plaats voor 22 gasten. In de zomer is er mogelijkheid om te gaan vissen, jagen en zwemmen. In de winter kan men gaan skiën in de nabijgelegen gebieden Okahune en Mount Ruapehu. De ranch komt met 450 bijenkasten waar momenteel ‘Manuka’ honing van wordt gemaakt. Kostprijs? 11,5 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (6,7 miljoen euro).