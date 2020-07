Leroy Sané tekent voor vijf seizoenen bij Bayern

De transfer van aanvaller Leroy Sané van het Engelse Manchester City naar de Duitse landskampioen Bayern München is afgerond, zo maakte Bayern bekend. De 24-jarige Duitse international tekende een contract voor vijf seizoenen.

Met de overgang zou een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro gemoeid zijn. City moest wel verkopen, want anders dreigde het Sané gratis te moeten laten vertrekken. In Manchester weigerde hij immers zijn over een jaar aflopende overeenkomst te verlengen. Ook vorig jaar stond Sané dicht bij een transfer naar Bayern, maar toen sprong de deal in laatste instantie nog af omdat de aanvaller een zware kruisbandblessure opliep, waardoor hij dit seizoen grotendeels de mist zag ingaan.

Voor Sané is het een terugkeer naar de Bundesliga, waar hij tot 2015 uitkwam voor Schalke 04. Voor Bayern is Sané de derde nieuwkomer met het oog op komend seizoen, na doelman Alexander Nübel (Schalke 04) en de beloftevolle verdediger Tanguy Nianzou Kouassi van Paris Saint-Germain.