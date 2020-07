Lidl brengt eigen kledinglijn uit en kan vraag niet bijhouden

Witte sportkousen in geel-blauwe slippers mét het logo van Lidl: fouter kan bijna niet, en toch is dat wat de supermarktketen uitbrengt. Het verkoopt sinds gisteravond — iets vroeger dan voorzien door de grote vraag — op haar webshop namelijk zijn eigen sneakers, T-shirts en sokken.

Foto: Lidl

‘Het is eigenlijk een festivaloutfit zonder de festivalzomer’, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. En er is een markt voor, gelooft Lidl. In Duitsland slaat het aan. In Nederland vloog de fanwear op de eerste verkoopdag donderdag zelfs als zoete broodjes over de toonbank, waarna later op de middag de kleding al online werd doorverkocht voor een hogere prijs. Online was tegen ’s avonds zo goed als elk artikel uitverkocht, op slippers in maat 46 na. ‘In België kwam de kleding er nadat we een giveaway deden van kousen met ons logo naar aanleiding van de nieuwe Heidi Klum-collectie (het Duits topmodel ontwierp al verschillende collecties voor de supermarkt, nvdr.). Dat viel zo in de smaak dat we nu meer kledij in Lidl-kleuren uitbrengen. De sneakers waren hier al eerder te koop.’ Ook Zeeman liet zijn logo al groot drukken op kledij. De Lidl-schoenen kosten 12,99 euro, de slippers 3,99 en de sokken 0.99.