Volledige Franse regering neemt ontslag, ‘komende uren’ al nieuwe premier

Edouard Philippe, de eerste minister van Frankrijk, heeft vandaag het ontslag van zijn regering ingediend bij president Emmanuel Macron. Dat meldt het Elysée-paleis in een korte persmededeling.

Het ontslag werd aanvaard. Philippe en de huidige regering handelen de lopende zaken nog af tot er een nieuwe regering benoemd wordt. Het Elysée meldt dat er in ‘de komende uren’ een nieuwe premier wordt benoemd, aldus AFP. De samenstelling van de nieuwe regering moet voor woensdag bekend zijn, dan is er een nieuwe kabinetsvergadering.

Gisteren nog kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat hij ‘een nieuwe weg’ wilde inslaan met ‘een nieuwe ploeg’. Daarmee wil hij het hoofd bieden aan de recente overwinningen van de groene partijen tijdens de lokale verkiezingen. Technisch gezien kan Philippe opnieuw aangesteld worden als premier, maar die kans is klein. Eerder al klonken er geruchten dat Macron een linksere en groenere vervanger zocht.

Volgens een peiling van eind mei stagneert de populariteit van Emmanuel Macron (38 procent is tevreden), terwijl Edouard Philippe wint (50 procent is tevreden). Het is dus niet uitgesloten dat in 2022, bij de volgende Franse presidentsverkiezingen, Macron en Philippe het tegen elkaar moeten opnemen.

Groene overwinningen

De groenen konden bij de lokale verkiezingen, eind juni, overwinningen in de wacht slepen in grote steden zoals Lyon en Bordeaux, terwijl die daarvoor in handen waren van de centrumpartij van Macron. Ook Marseille, de tweede grootste stad van het land, werd gewonnen door een rood-groene coalitie. Macrons LREM, dat in 2017 zelf het vernieuwende alternatief was, kende dus een sterke nederlaag en kon zich niet lokaal verankeren. Macron bleef gisteren stil over de rol van Philippe in zijn toekomstvisie.

Philippe werd op 15 mei 2017 door Macron aangesteld als premier en werd zo leider van de meerderheid. Hij nam ontslag als burgemeester van Le Havre, een positie die hij sinds 2010 bekleedde. Bij de lokale verkiezingen behaalde hij nog een ‘mooie overwinning’, volgens Macron. Daardoor werd de kans al groot dat Philippe zou terugkeren naar de havenstad.

Philippe is lid van de liberaal conservatieve partij Les Républicains, een van de traditionele grote partijen in Frankrijk. Het situeert zich centrumrechts. Philippe was daardoor een brug tussen rechts en links voor Macron, die in 2016 La République en marche! (LREM) oprichtte, een partij met een sociaal-liberaal profiel.