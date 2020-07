Het BBC-nieuws is woensdag op hilarische wijze verstoord door een meisje dat het thuiswerken van haar moeder niet zo serieus nam. Scarlett stal de show tijdens het interview van haar mama, dr. Clare Wenham, toen ze verslag uitbracht over lokale lockdowns in het Verenigd Koninkrijk. Vooral wanneer Scarlett zich luidop afvroeg hoe de journalist heette die haar moeder interviewde, kon Clare haar lach niet bedwingen.