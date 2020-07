Coens: ‘Vertrouwen eerst herstellen, dan pas kunnen we verder’

CD&V-voorzitter Joachim Coens praat nog niet meteen over een herstart van de federale formatie, na een vertrouwensbreuk rond de abortuswet. ‘Het is voor mezelf nog niet mogelijk om verder te gaan met de onderhandelingen’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Het vertrouwen moet hersteld worden.’

‘We zitten in een van grote sociaal-economische crisis, andere politieke zaken mogen dat niet doorkruisen, dat is voor ons het belangrijkste’, zegt Coens, na een dag vol spanning in de federale formatie. Een verruiming van de abortuswetgeving stond gisteren op de agenda in de Kamer. Coens ging ervan uit dat hij de steun van de liberalen had om het dossier terug naar de commissie te sturen voor verdere bespreking. Daar was volgens CD&V tussen de betrokken fracties een akkoord over. Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet zijn partijleden vrij de wet te stemmen, waarop Coens de formatiegesprekken deed wankelen. Uiteindelijk ging het voorstel opnieuw voor advies naar de Raad van State.

‘We moeten focussen op het herstelbeleid, dit mag niet doorkruist worden door zaken die voor ons moeilijk liggen’, zegt Coens een dag later op de radio. ‘De twee collega’s hebben contact gezocht om te praten. Wat voor ons nu moet gebeuren is het vertrouwen herstellen door de focus te leggen op wat we moeten doen: herstelbeleid.’

Coens gaat dus niet meteen over tot de orde van de dag. ‘Het is heel pijnlijk dat dit dossier (de abortuswet, red.) de situatie kwam bemoeilijken. Het is voor mezelf nog niet mogelijk om verder te gaan met de onderhandelingen. Als het vertrouwen hersteld wordt, kan het voor mij wel verder gaan. De prioriteiten moeten juist liggen, er moet rekening gehouden worden met de gevoeligheden van iedereen. Het gaat op dit moment over het socio-economische, ik denk niet dat de urgentie in het andere dossier zo groot is.’

Dat Bouchez gisteren ontkende dat er een afspraak over de abortuskwestie bestond, maakt Coens alvast niet milder: ‘Al maanden weet men dat dit voor ons heel belangrijk is. Wat mij betreft was er een afspraak, daar is men is op teruggekomen.’

Er zou vandaag mogelijk een ontmoeting tussen Bouchez en Coens plaatsvinden. ‘Die afspraak wordt gevraag voor vandaag, we zullen dat zo snel mogelijk doen, het is belangrijk voor iedereen dat het zo snel mogelijk gaat’, zegt Coens op Radio 1. ‘Een gesprek met Conner Rousseau (SP.A-voorzitter, red.) is de volgende stap.’