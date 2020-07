Lage wolkenvelden, maar droog weer

Er hangen vrijdagochtend plaatselijk - vooral dan in Vlaanderen - lage wolkenvelden. Overdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af, aan zee is het zonniger. In vele streken blijft het droog, maar hier en daar kan er een bui vallen.

De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 22 of 23 graden in de Kempen. De matige wind ruimt van zuidwest naar westzuidwest. Aan zee wordt de wind geleidelijk vrij krachtig met in de late namiddag rukwinden tot 55 km/u, zegt het KMI.

Vrijdagavond blijft het droog met breder wordende opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en op het einde van de nacht valt er lichte regen in Vlaanderen. Ten zuiden van Samber en Maas zijn er nog lange tijd brede opklaringen. Het is zacht met minima van 10 tot 15 graden. De matige en aan zee meestal vrij krachtige westzuidwestenwind krimpt naar het zuidzuidwesten.

Zaterdagochtend is het ten noorden van Samber en Maas zwaarbewolkt met lichte regen of motregen; elders is het droog met opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal zwaarbewolkt, maar over het zuiden blijft het overwegend droog. In Belgisch Lotharingen kunnen er zelfs tot in de namiddag opklaringen voorkomen. We halen maxima van 20 graden in de Ardennen en aan zee tot 23 graden in het uiterste zuiden. De zuidwestenwind is matig, en aan de kust en tijdens de doortocht van de storing vrij krachtig met rukwinden rond 55 km/u.

Zondag verwachten we overal veel wolken met vooral in de zuidoostelijke landshelft wat regen. Tegen de avond vergroot de kans op enkele tijdelijke opklaringen, alvorens een nieuwe storing het land bereikt via het noordwesten. De maxima schommelen van 20 graden in de Hoge Venen tot 24 graden in de Kempen. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee soms een krachtige wind uit zuidwest. In het zuiden is de wind eerder matig.